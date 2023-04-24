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Злочинність
Дата публікації

Правоохоронці затримали військового, дії якого призвели до обстрілу аеродрому "Канатове" — ЗМІ

обстріл аеродрому Канатове
За даними слідства, завдяки діям Червінського ворог отримав дані про аеродром. Фото: СБУ

Агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомило про затримання офіцера сил спецоперацій Роман Червінський, якому напередодні повідомили про підозру у перевищенні повноважень.

За даними слідства, Червінський перевищим свої повноваження, що призвело до обстрілу аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області у липні 2022 року.

"Червинського затримано у понеділок у Тернопільській області", — повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. За інформацією видання "Українська правда", Червінський самостійно вирішив спробувати завербувати одного з російських пілотів, щоби той перегнав в Україну бойовий літак.

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обстріл аеродрому Канатове
Наслідки обстрілу аеродрому Канатове. Фото: СБУ
обстріл аеродрому Канатове
Наслідки обстрілу аеродрому Канатове. Фото: СБУ
обстріл аеродрому Канатове
Наслідки обстрілу аеродрому Канатове. Фото: СБУ
обстріл аеродрому Канатове
Наслідки обстрілу аеродрому Канатове. Фото: СБУ
обстріл аеродрому Канатове
Наслідки обстрілу аеродрому Канатове. Фото: СБУ
обстріл аеродрому Канатове
Наслідки обстрілу аеродрому Канатове. Фото: СБУ
обстріл аеродрому Канатове
Наслідки обстрілу аеродрому Канатове. Фото: СБУ
обстріл аеродрому Канатове
Наслідки обстрілу аеродрому Канатове. Фото: СБУ
Фото 10 — Правоохоронці затримали військового, дії якого призвели до обстрілу аеродрому "Канатове" — ЗМІ
Фото 11 — Правоохоронці затримали військового, дії якого призвели до обстрілу аеродрому "Канатове" — ЗМІ
Фото 12 — Правоохоронці затримали військового, дії якого призвели до обстрілу аеродрому "Канатове" — ЗМІ

Ця "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

СБУ наразі розслідує всі обставини, які призвели до масованого ракетного удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області 23 липня 2022 року. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Автор:
Віта Молодан