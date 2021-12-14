Глава николаевского суда Щербина публично выгораживает задержанного с наркотиками сына судьи

Глава Заводского районного суда города Николаева Сергей Щербина фактически начал оправдывать сына судьи Ирины Бобровой, которого с наркотиками задержала полиция. Соответствующий комментарий обнародован на официальном сайте суда.

По сообщению издания "Преступности.нет", 23-летний следователь полиции Владислав Бобров был задержан ночью 7 декабря. Вместе с другом он искал закладки. Когда молодые люди увидели наряд полиции, то пытались убежать и избавиться от пакета, в котором обнаружили амфетамин. Как сообщило издание, задержанные были в состоянии алкогольного опьянения, а сын судьи угрожал полицейским связями матери – Ирины Бобровой, заместителя председателя Заводского районного суда Николаева.

Председатель этого суда Сергей Щербина обвинил полицейских в неправомерных действиях и подлоге материалов уголовного производства. Еще до завершения следствия по поводу задержанных с наркотиками Щербина решил, что сыну судьи наркотики подбросили, и в утвердительной форме обвинил полицейских в преступлениях.

"На сегодняшний день известны фамилии работников взвода № 1 РПОН ГУНП в Николаевской области, которые действовали с превышением власти и служебных полномочий, задержали и нанесли телесные повреждения. Уверены, что в дальнейшем будут выяснены и фамилии полицейских, которые совершили провокацию преступления, предусмотренного ст.309 УК Украины, подбросили наркотические средства и сфальсифицировали материалы уголовного производства", – отмечается в сообщении суда.

Щербина призвал Государственное бюро расследований дать правовую оценку действиям правоохранителей. Однако подразделение ГБР в Николаеве находится в Заводском районе. Следовательно, ГБР может быть зависимым от решений Сергея Щербины, ведь его сотрудникам приходится постоянно обращаться в возглавляемый им райсуд за разрешениями на проведение следственных действий.

Публичное заявление председателя суда, опубликованное на сайте, может быть давлением и на ГБР, и на следственных судей, которым придется рассматривать материалы по этому делу, поскольку в нем уже заранее определены "виновные".

Напомним, 13 декабря Кабинет министров Украины уже уволил заместителя министра внутренних дел, который на блокпосту угрожал правоохранителям за выполнение ими должностных инструкций.

Тогда президент Зеленский подчеркнул, что ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека, независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств.