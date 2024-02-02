Представники світових брендів поскаржилися на одеситку, яка продавала контрафактне взуття

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області вилучили понад 100 тис. пар кросівок, що продавались під виглядом відомих брендів спортивних товарів.

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Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що до відомства звернулись представники трьох світових марок спортивних товарів та повідомили про продаж на території Одеської області підробленої продукції.

Реалізація підробок завдала підприємствам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

"Під час розслідування детективи встановили одеситку, яка створила розгалужену мережу торговельних точок продажу контрафакту в регіоні. «Брендові» кросівки оптом та в роздріб продавались на ринках та у торгових центрах Одеси й області, а також в інтернет-магазинах. Незаконною діяльністю фігурантка займалась понад десять років", - підкреслили у БЕБ.

Правоохоронці провели 7 обшуків у місцях зберігання та реалізації фальсифікованого спортивного взуття та вилучили майна майже на 140 млн грн.

"Йдеться про товари, транспортний засіб, банківські картки, чорнові записи, копії установчих документів, поштові накладні, комп’ютерну техніку та готівку, отриману від незаконної діяльності", - зауважили в БЕБ.

Там додали, що наразі встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб.

Раніше Київська міська прокуратура викрила завод з незаконного виробництва оливкової олії та соусів відомих світових брендів, а також перекрила канал збуту фальсифікованої продукції. Загалом було вилучено майже 90 тонн продукції на майже 7, 5 млн грн.