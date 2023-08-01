Прибав під час війни майна на $350 тис: у дніпропетровського воєнкома провели обшуки (ФОТО/ВІДЕО)

У керівника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели обшуки. Відкрито кримільне провадження за фактом незаконного збагачення.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, дніпропетровський воєнком під час дії воєнного стану оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у місті Дніпро. Він також зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м кв.

Як зазначається, вартість майна значно перевищує його законні доходи.

Водночас в МВС повідомили, що дніпропетровський воєнком за час воєнного стану придбав майна на 350 тисяч доларів США.

Кримінальне провадження відкрили за фактом незаконного збагачення (ч. 1 ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Обшуки провели за місцем роботи, 6-ма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких осіб, а також в автомобілях.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.

Масові перевірки ТЦК — з чого все почалося

22 липня начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою. Пізніше його звільнили.

Через схеми незаконного збагачення Борисова, що викликало обурення у суспільства, в країні розпочали масові перевірки начальників ТЦК.

Загалом відомо, що від початку війни ДБР розслідує вже 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та військово-лікарських комісій.