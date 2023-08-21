Причиною замаху на заступника голови ДПС стали якісні зміни у Податковій, – Гетманцев

Найімовірніше, за замахом на заступника голови Державної податкової служби (ДПС) Євгена Сокура стояло наведення ладу в роботі податкової, заявив у коментарі Delo.ua голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, охочих організаторів до таких замахів з'явилося чимало.

"Очевидно, що багатьом не подобаються зміни, які півтора року відбуваються у податковій. Припинено більше тисячі злочинних схем – справи передано в БЕБ. Звільнено сотні високопосадовців – позбавлені харчової бази "поважні" сім’ї-клани. Відізвано ліцензії у спиртозаводів, а виробників тютюну примушують сплачувати податки в бюджет", – наголосив він.

Як каже Гетманцев, якраз це і викликає супротив, про що красномовно свідчить обсяг замовних матеріалів про самого Гетманцева та керівників податкової. Але замах, як додає нардеп, – це вже за межами, це перехід на абсолютно інший рівень протистояння.

"Завдяки професійним діям працівників карного розшуку, вдалося уникнути трагедії. І тепер ми чекаємо від правоохоронців розслідування та оприлюднення конкретних прізвищ. Але я хочу принагідно звернутися до кланів: "Ми не зупинимося! Нас більше, ніж вам здається і ми значно потужніші, ніж вам би хотілося", – наголосив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, замах на заступника голови ДПС України Євгена Сокура було скоєно у четвер, 17 серпня. Замовниками нібито стали "схемники, що втратили бізнес та перейшли межу".