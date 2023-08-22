Прикордоннику-дезертиру повідомили про підозру: перейшов на бік рашистів, щоб стріляти в українців

Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на посадовця Держприкордонслужби, який на початку повномасштабного вторгнення РФ залишив підрозділ і приєднався до окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник потрапив у полон українських захисників під час боїв у районі селища Нескучне на Донеччині у червні цього року.

За даними слідства, фігурант обіймав посаду начальника ракетно-артилерійського відділення прикордонної комендатури швидкого реагування "Новотроїцьке" у Донецькій області.

"На початку березня 2022 року він самовільно залишив місце служби і втік до тимчасово захопленого селища Нікольське Маріупольського району, де проживають його родичі. Там він пройшов "співбесіду" з представниками російських спецслужб та командування регулярних військ РФ і погодився на їхню "пропозицію" вступити до лав окупаційного "МВС ДНР"", - зауважують в СБУ.

У рядах загарбників зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на південному фронті.

Задокументовано, що він займав вогневі позиці поблизу ворожих укріпрайонів та блокпостів, які мали стримувати просування українських військ на Маріупольському напрямку.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

"Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна", - підкреслили в СБУ.

Раніше СБУ затримала на Київщині колаборанта, який намагався вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь РФ.