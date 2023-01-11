Прислужник монастиря УПЦ (МП) закликав до захоплення Києва

Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора у Житомирській області. Зловмисником виявився прислужник Спасо-Покровського жіночого монастиря місцевої єпархії УПЦ (МП).

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення зловмисник публічно підтримав російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини.

Для цього він приєднався до прокремлівської Телеграм-спільноти "русская весна".

Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ.

Крім цього активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах.

Особливо "відзначав" повітряні атаки на об’єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні.

У своїх дописах зловмисник популяризував рашистів і займався дискредитацією підрозділів Сил оборони.

Також він агітував громадян не вступати до лав українських захисників.

За ініціативи СБУ виявлені матеріали було передано на комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу.

За висновками експертів, задокументовані "публікації" загрожують державній безпеці України.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення", - повідомили в СБУ.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини очільника єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.