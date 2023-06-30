"Привіз" в Україну військову техніку РФ із Сирії: капітану російського судна повідомили про підозру

Служба безпеки задокументувала злочинні дії капітана російського вантажного судна "Sparta IV" Олексія Терещенка, який причетний до ведення агресивної війни проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що чоловік допомагав перекидати бойову техніку російських військ із Сирії на тимчасово окуповані території України.

Для прихованого транспортування "вантажу" ворог використовував цивільні судна, які належать торговому флоту РФ.

"Встановлено, що з 25 лютого до 7 березня 2023 року суховантаж під керівництвом Терещенка нелегально переправив до Новоросійська партію бойової техніки з військової бази РФ в сирійському порту Тартус", - зауважують в СБУ.

Там додають, що мова йде про:

​2 російських ракетно-гарматних комплекси "Панцир-С1";

11 автомобілів "Урал-4320" з причепами;

200 некерованих реактивних снарядів для систем залпового вогню.

Потім ворожу техніку було доставлено до тимчасово захопленого Криму для використання окупаційними угрупованнями рф на південному фронті.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Терещенку про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни)", - підкреслили в СБУ.

Зазначається, що оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника Федерального агентства морського та річкового транспорту РФ (Росморрічфлот) Захарія Джіоєва. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.