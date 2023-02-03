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Привласнив авто: ексочільнику Херсонської ОДА повідомили про підозру
Служба безпеки повідомила про підозру колишньому очільнику Херсонської обласної адміністрації Геннадію Лагуті через привласнення автомобіля, наданого йому тимчасово "для службових цілей".
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Підозру ексчиновнику оголосили за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Один із епізодів, який наразі розслідує СБУ, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За матеріалами слідства, навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення рашистів, чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування "для службових цілей". З патріотичних мотивів, маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб.
Втім у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса.
Таким чином, він отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися даним авто.
Далі посадовець "продав" цей автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той "перепродав" його своєму керівнику назад.
Наразі на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на нотаріальній довіреності поставлено підроблений підпис підприємниці.
СБУ не називає ім'я та прізвище ексчиновника, але зазначає, що він був очільником Херсонської ОДА з жовтня 2021 по липень 2022 року. Відомо, що в цей час цю посаду займав Геннадій Лагута.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила та заблокувала масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації.