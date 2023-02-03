Привласнив авто: ексочільнику Херсонської ОДА повідомили про підозру

Служба безпеки повідомила про підозру колишньому очільнику Херсонської обласної адміністрації Геннадію Лагуті через привласнення автомобіля, наданого йому тимчасово "для службових цілей".

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Підозру ексчиновнику оголосили за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Один із епізодів, який наразі розслідує СБУ, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.

За матеріалами слідства, навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення рашистів, чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування "для службових цілей". З патріотичних мотивів, маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб.

Втім у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса.

Таким чином, він отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися даним авто.

Далі посадовець "продав" цей автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той "перепродав" його своєму керівнику назад.

Наразі на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на нотаріальній довіреності поставлено підроблений підпис підприємниці.

СБУ не називає ім'я та прізвище ексчиновника, але зазначає, що він був очільником Херсонської ОДА з жовтня 2021 по липень 2022 року. Відомо, що в цей час цю посаду займав Геннадій Лагута.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила та заблокувала масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації.