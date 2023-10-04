Привласнив понад 350 млн грн колишнього ЛАЗу: російському олігарху Чуркіну повідомлено про підозру

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у заволодінні майном та підроблення документів (ч. 3, ст. 27, ч. 2, 3 ,4 ст. 358, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України) російському олігарху Ігорю Чуркіну, привласнив нерухоме майно ЗАТ "Завод комунального транспорту" (колишній ВАТ "Львівський автомобільний завод"), що призвело до збитків підприємства у понад 350 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, підозрюваний у 2005 році був обраний головою спостережної ради ЗАТ "Завод комунального транспорту". Це дозволяло йому вчиняти організаційно-розпорядчі функції на підприємстві та приймати рішення про відчуження об’єктів нерухомого майна.

За даними слідства, у 2005 році Ігор Чуркін був обраний головою спостережної ради підприємства, що дозволило йому розробити схему для незаконного відчуження всього комплексу Львівського автобусного заводу площею понад 59 тис м кв.

Разом з наближеними та підлеглими особами він підробив офіційні документи підприємства, які були використані для зняття всіх фінансових обтяжень з об’єктів нерухомого майна. Це дозволило фактично вкрасти частину приміщень заводу, а у 2008 році він організував відчуження 8 об’єктів підприємства, при цьому їхніми новими власниками стали його ж комерційні структури.

Згідно з повідомленням, подібну схему олігарх повторив у 2016 році. Він підробив судове рішення, на підставі якого нібито створив законні умови для відчуження нерухомого майна заводу на користь групи його підприємств.

Загалом підозрюваний разом із невстановленими поплічниками заволоділи майном вартістю понад 367 млн грн.

Наразі майно заводу повернуто державі, повідомили у ДБР.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошення у міжнародний розшук.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність російського олігарха Михайла Фрідмана, який причетний до фінансування війни проти України. Він отримав підрозру.