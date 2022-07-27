Привласнювали благодійні внески на допомогу хворим дітям: поліція затримала групу псевдоволонтерів

Поліція Києва викрила трьох організаторів-псевдоволонтерів, які ошукували громадян під приводом збору грошей на лікування хворих дітей. Фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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Про це повідомляє Національна поліція.

Зазначається, що фігурантами виявились мешканці столиці – це двоє чоловіків, 1985 та 1988 років народження, та жінка, 1991 року народження. Зловмисники орендували приміщення, обладнали його необхідною технікою та організували там кол-центри, звідки здійснювались дзвінки українцям.

Як повідомили правоохоронці, учасники злочинної групи зареєстрували благодійні організації та створили Інтернет–сайти з інформацією про збір грошей на лікування дітей. Далі спільники провели набір операторів, які телефонували громадянам та закликали зробити благодійні внески.

"Для перерахування готівки вони вказували реквізити фейкових благодійних організацій. Усі зібрані пожертви шахраї витрачали на власні потреби. Ми ліквідували три кол-центри та п’ять орендованих приміщень, звідки зловмисники здійснювали свої шахрайські дії", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку поліцейські вилучили понад 600 тисяч гривень, 2400 євро, 900 доларів США, 124 мобільних телефони, 15 ноутбуків, банківські картки, на які здійснювався переказ благодійних коштів, флеш-накопичувачі, сім-карти та велику кількість чорнових записів і бухгалтерської документації.

Зокрема, відомості за цим фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах. Наразі слідчі готують фігурантам повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів. Їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

"На даний час злочинну діяльність кол-центрів припинено і тривають процесуальні дії щодо документування та зібрання доказової бази відносно інших причетних до кримінального правопорушення осіб. Триває досудове розслідування", - розповів очільник поліції Києва Іван Вигівський.

Нагадаємо, працівники поліції у четвер, 21 липня, на Закарпатті затримали колаборанта з великою кількістю грошей та меседжами в телефоні, які свідчать про співпрацю з Російською Федерацією.