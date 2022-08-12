Приятелю Кадирова повідомили про підозру через катування неповнолітнього під Києвом

Служба безпеки України повідомила про підозру командиру дислокованого у Чечні мобільного загону особливого призначення Росгвардії "Ахмат-Грозний" Анзору Бісаєву, який входив до найближчого оточення голови регіону Рамзана Кадирова.

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Як повідомляють у спецслужбі, на початку березня, перебуваючи в селищі Бабинці Бучанського району Київської області, загарбник разом зі своїми підлеглими вдерся в один із приватних місцевих будинків і викрав підлітка.

"Під дулом пістолета та приставляючи ніж до голови загарбники вимагали від нього інформацію про розташування українських військ", - зазначають у відомстві.

Однак коли тортури хлопця не дали "бажаного результату", його, за даними слідства, посадили у броньований автомобіль і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи. Про подальшу долю викраденого у СБУ не повідомляють.

Бісаєву ж інкримінують порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо також, що раніше СБУ повідомила про підозру двом російським військовослужбовцям у військових злочинах під час окупації села Андріївка Бучанського району.