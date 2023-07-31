Продав військовій частині безкоштовне програмне забезпечення: підприємець з Києва отримав підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру приватному підприємцю з Києва, який обманув одну з військових частин та шахрайським способом заволодів майже 7 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Встановлено, що підприємець уклав угоду з військовою частиною про постачання 1500 комп’ютерів та комплектуючих до них. За додаткову плату він продав операційну систему до комп’ютерів, яка насправді вже йшла комплектом від самого виробника.

Підозрюваний запевнив військових, що операційну систему до комп’ютерів купляв окремо і для "доказу" надав фіктивну угоду, яку він підробив.

"Так фігурант ввів в оману представників військової частини та змусив їх витратити додаткових 7 млн грн з державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

Підприємець підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, в лютому, Верховна Рада прийняла закон, що передбачає оприлюднення в системі Prozorro цін, за якими оборонні замовники купують товари і послуги для забезпечення армії, а також публікацію звітів про оборонні закупівлі, які не були оприлюднені з 24 лютого 2022 року.