"Продавали" студентські квитки та перевозили чоловіків до ЄС на квадроциклах: в Україні ліквідували нові схеми ухилення від призову

Служба безпеки викрила ще п’ять схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, на Тернопільщині військові контррозвідники СБУ затримали посадовця районного військкомату, який пропонував ухилянтам "відкосити" від мобілізації через вступ до одного з місцевих вищих закладів освіти.

Для реалізації оборудки фігурант обіцяв своїм клієнтам "підключити" власні зв’язки у навчальних закладах.

Вартість такої "послуги" він оцінював від 2 тис. американських доларів з одного військовозобов’язаного.

В Івано-Франківській області викрито двох мешканців регіону, які за гроші перевозили ухилянтів до ЄС на квадроциклах через так звану "зеленку" Карпатських лісів.

На Рівненщині заблоковано корупційну схему виїзду потенційних призовників за межі нашої держави як менеджерів одного з українських агрохолдингів.

Формальним приводом зарубіжних "відряджень" було вирішення питань з іноземними бізнес-партнерами про постачання зернової продукції за кордон.

Крім того, у Закарпатській області затримано двох мешканців Ужгородського району, які за грошову винагороду "підказували" ухилянтам лісові стежки для прихованого перетину кордону.

Також у Миколаєві повідомлено про підозру місцевому жителю, який намагався підкупити старшого офіцера військкомату, щоб уникнути мобілізації.

Однак, український військовий одразу доповів своєму керівництву про отриману "пропозицію", що дозволило задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його.

"За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми", - підкреслили в СБУ.

Раніше Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на голову військово-лікарської комісії одного з районів Київщини, яка причетна до системної корупції під час мобілізації. Вона "списала" півсотні ухилянтів за понад 10 млн грн хабарів.