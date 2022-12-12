Продавав награбоване окупантами: СБУ затримала колаборанта на Миколаївщині (ФОТО)

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Під час окупації Снігурівки він допомагав агресору "заробляти", зокрема продавав на своїй торговій точці викрадену окупантами продукцію.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"На своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів. Серед них – автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів. Більшу частину одержаних прибутків передавав загарбникам. За це колаборант безперешкодно пересувався містом", - йдеться у повідомленні.

Після звільнення Снігурівки зловмисник намагався "залягти на дно", але його затримали співробітники СБУ.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта та виявили велику кількість викрадених товарів.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила ще одного колаборанта в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області. Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевих електромереж, який після тимчасової окупації частини регіону підтримав загарбників.