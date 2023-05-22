Прокремлівському блогеру, який влаштовував провокації у Києво-Печерській лаврі, повідомили про підозру

Служба безпеки нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного проросійського блогера, який поширював наративи Кремля. Зловмисником виявився 46-річний мешканець столиці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник на власній сторінці у соцмережі TikTok розміщував дописи, в яких заперечував збройну агресію РФ і дискредитував військово-політичне керівництво України.

Також чоловік брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня поточного року.

"Тоді він публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців. Крім того, він безпідставно звинувачував українських захисників у розв’язанні війни", - повідомляють правоохоронці.

Вони під час обшуку за адресою проживання зловмисника виявили комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - зазначають в СБУ.

Там додають, що наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області блогера, який розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону.