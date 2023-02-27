Прокуратура Криму підозрює ще трьох капітанів суден РФ у перевезенні награбованого зерна

В Україні оголосили підозру ще трьом капітанам російських суден, яких звинувачують у заході до порту тимчасово окупованого Севастополя та перевезення награбованого українського зерна в 2022 році. Про це повідомила Прокуратура АРК та міста Севастополя в Telegram.

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За даними слідства, йдеться про капітанів суден "Сормовский-48", "Вера" та "Федор". Вони періодично вимикали автоматичну ідентифікаційну систему та вносили до неї фіктивні відомості щодо курсу суден, які прямували нібито в порти Росії, а не до тимчасово окупованого Криму.

Дії капітанів кваліфікували за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї). Їм загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

У рамках цього кейсу Прокуратура Криму вже повідомила про підозри очільнику окупаційного "міністерства сільського господарства Криму", директору компанії-власниці кораблів РФ та шістьом капітанам російських суден.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Росія почала масово красти українське зерно з новоокупованих територій. Delo.ua писало, що за рахунок українського врожаю країна-агресорка цинічно відшкодовує власний дефіцит продуктів.

Для вивозу награбованого зерна загарбники використали, зокрема, порти Криму. У грудні 2022 року Reuters повідомляло, що Сирія різко збільшила імпорт пшениці з окупованого півострова.