Харківська обласна прокуратура оголосила про підозру двом російським військовим, які обкрадали мирне населення під час окупації села Руські Тишки Харківського району. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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"За даними слідства, на початку березня 2022 р. в с. Російські Тишки Харківського району, яке на той час перебувало під контролем окупантів, старший стрілець і старший розвідник 25-ї мотострілецької бригади ЗС РФ проникли в один із приватних будинків. Звідти вони викрали. коштовні прикраси та особисті речі.Серед "трофеїв" окупантів – ювелірні вироби із золота та срібла, ноутбук та колекція старовинних монет", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, вкрадене майно не могло бути використане у військових цілях, тобто підозрювані викрали речі у цивільних виключно з метою особистої наживи, тим самим порушили вимоги Женевської конвенції.

Досудове розслідування процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснює Управління СБУ в області.

Нагадаємо, раніше суд визнав винними у державній зраді ще трьох бойовиків "ДНР", засудивши їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна