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Прокуратура оголосила про підозру двом російським військовим, які обкрадали мирне населення
Харківська обласна прокуратура оголосила про підозру двом російським військовим, які обкрадали мирне населення під час окупації села Руські Тишки Харківського району. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
"За даними слідства, на початку березня 2022 р. в с. Російські Тишки Харківського району, яке на той час перебувало під контролем окупантів, старший стрілець і старший розвідник 25-ї мотострілецької бригади ЗС РФ проникли в один із приватних будинків. Звідти вони викрали. коштовні прикраси та особисті речі.Серед "трофеїв" окупантів – ювелірні вироби із золота та срібла, ноутбук та колекція старовинних монет", - сказано в повідомленні.
Згідно з повідомленням, вкрадене майно не могло бути використане у військових цілях, тобто підозрювані викрали речі у цивільних виключно з метою особистої наживи, тим самим порушили вимоги Женевської конвенції.
Досудове розслідування процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснює Управління СБУ в області.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше суд визнав винними у державній зраді ще трьох бойовиків "ДНР", засудивши їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна