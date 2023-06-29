Прокуратура перевіряє одеського воєнкома Борисова: направлено запити до Іспанії та ще трьох країн

Прокуратура проводить перевірку у справі колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова. Правоохоронці перевіряють факти можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Так, в ході слідства перевіряється опублікована у ЗМІ інформація щодо майна членів родини колишнього посадовця за кордоном. За цими даними, в період дії воєнного стану вони придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Іспанії на загальну суму понад 196 млн грн, хоча офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат.

Як зазначається, для підтвердження цієї інформації здійснюється комплекс слідчих та процесуальних дій, а також направлено до компетентних органів Іспанії, Молдови, Румунії та Туреччини запити про міжнародну правову допомогу.

Також в рамках кримінального провадження перевіряються окремі факти можливого ухилення колишнім воєнкомом від проходження військової служби – його перебування за кордоном начебто на лікуванні. Правоохоронці перевіряють, чи були для цього законні підстави.

Наразі у кримінальному провадженні допитано понад 30 свідків, проведено 11 обшуків, направлено понад 100 запитів до органів державної влади, проведено три податкових перевірки господарської діяльності членів родини посадовця.

Офіс генпрокурора не називає ім'я та прізвище колишнього одеського воєнкома, проте відомо, що напередодні з посади керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки звільнили Євгена Борисова.

У травні Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань начальником Одеського ТЦК. За винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. За даними ЗМІ, Борисов продавав по 5 тисяч євро "білі квитки", а також крав на забезпеченні військових, що дало йому можливість придбати нерухомість в Іспанії та кілька автівок на мільйони доларів.