Прокуратура розслідує справу щодо загибелі мешканця Тернополя через місяць після призову

Тернопільська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження щодо загибелі мешканця міста Богдана Покітка, котрий потрапив на передову та загинув через місяць після того, як отримав повістку. Про це повідомляє “Суспільне”.

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"20 лютого за вказаним фактом зареєстрували кримінальне провадження за статтею 425 ККУ. Це недбале ставлення до військової служби. Спецпрокурори встановлюють причетність осіб, імовірна недбалість яких призвела до тяжких наслідків. Максимальний термін покарання, передбачений санкцією статті, – від 5 до 8 років позбавлення волі", цитує видання речницю прокуратури Юлію Шевченко.

Нагадаємо, що після повідомлення мера Тернополя Сергія Надала про загибель на Донеччині мешканця міста Богдана Покітко в соцмережах розповсюдилася інформація, що він був призваний лише у другій половині січня, будучи доставленим до територіального центру комплектування прямо з зупинки міського транспорту, 12 лютого відправлений на фронт без підготовки та взагалі не маючи жодного військового досвіду, а вже 16 лютого загинув.

В неділю скандал прокоментував Тернопільський обласний ТЦК, закликавши дочекатися результатів службової перевірки, яка має встановити "відповідальних за підготовку та навчання особового складу". Натомість там заявили, що випадок Покітка не є системним, а командування військових частин "приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч".

Нагадаємо також, що перед цим в оперативному командуванні "Південь" Сухопутних військ ЗСУ заявили, що отримання повістки зовсім не означає, що людину мобілізують і тим більше відправлять на фронт.

Водночас Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має намір заслухати доповіді відповідальних за мобілізаційні заходи в Україні щодо практики вручення повісток людям на вулиці.