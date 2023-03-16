Прокурор-хабарник із Донеччини проведе 5 років за ґратами

Суд виніс вирок колишньому прокурору, який тимчасово виконував обов’язки керівника однієї з окружних прокуратур Донецької області. Чоловіка засудили до 5 років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що колишній прокурор запропонував місцевому фермеру закрити кримінальне провадження щодо самовільного захоплення земельної ділянки. Крім того, "слуга закону" обіцяв фермеру не перешкоджати у його подальшій діяльності.

Свої "послуги" експрокурор оцінив у 50 тисяч гривень. Щоправда, під час судового засідання фігурант заявив, начебто збирався передати ці кошти колезі - "для забезпечення майбутнього позову в інтересах держави щодо відшкодування збитків, нанесених самовільним захопленням земель".

Суд визнав такі свідчення неправдивими. І визнав експрокурора винним у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За рішенням суддів, хабарник проведе за ґратами 5 років. Також його позбавлено права обіймати посади прокурора строком на 1 рік з конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні НАБУ передало до ВАКС справу за обвинуваченням мера Рені Одеської області Ігоря Плєхова та депутата Ренійської міськради Івана Подойлова в хабарництві. За даними слідства, депутат у змові з мером захотіли отримати 100 тисяч доларів за "сприяння" у розв’язанні питання про виділення земельної ділянки комунальної власності в оренду.