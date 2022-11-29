Прокурорів у справі "заводу Павелка" упіймали на підробці доказів: розслідуватиме ці факти ДБР, - адвокат

Збоку співробітників прокуратури у справі будівництва заводу УАФ з вироблення штучної футбольної трави виявлено підробку (фальсифікацію) доказів. Про це у залі суду повідомив адвокат — Сергій Бойко, пишуть "Українські новини".

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"Відповідно до ст. 276 КПК України повідомлення про підозру здійснюється у випадку наявності достатніх доказів для підозри. Стороною обвинувачення на підтвердження клопотання додано матеріали НСРД, які насправді взагалі не проводились. Жодна інформація з електронних скриньок посадових осіб Асоціації не знімалась. Натомість в мережу Інтернет було викладено фейкові переписки, які начебто належать посадовим особам УАФ", - зазначив адвокат.

Однак попри відсутність НСРД, сторона обвинувачення все одно намагалась долучити до матеріалів справи незаконний рапорт від 01.06.2020 р. начальника 2 сектору 5 відділу 1 управління ГУ БКОЗ СБУ Солоджука В.В.

"Цей рапорт взагалі "виник" в рамках іншого кримінального провадження… Такий доказ є недопустимим, оскільки окрім усього іншого банально не відповідає вимогам закону навіть в частині його отримання та використання", - зауважив юрист.

Він також акцентував на тому, що слідчі та прокурори у зазначеному кримінальному провадженні здійснили фальсифікацію доказу, видаючи його як такий, що отриманий в ході проведення НСРД, хоча це є неправдою.

За твердженням адвокатів УАФ, такі дії слідчих та прокурора можуть підпадати під кваліфікацію ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності), ст. 358 (підроблення документів) та ст. 384 (введення в оману суду) Кримінального кодексу Україн.

Відповідна заява вже подана до ДБР, розслідування за цими фактами розпочате розслідування.

Згідно з кримінально-процесуальним законодавством, необґрунтована підозра та сфальшовані докази не можуть бути підставами для задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу.

Як відомо, повідомлення про підозру у так званій справі "заводу УАФ" отримали генсек Асоціації Юрій Запісоцький і президент УАФ Андрій Павелко. Міру запобіжного заходу Юрію Запісоцького обрали вчора: суд задовольнив клопотання прокурора лише частково, призначивши арешт із можливістю внесення застави у розмірі 9,8 млн грн.

Як повідомлялось раніше, у справі "трав'яного заводу УАФ" слідство приховало документи, про грошовий платіж, здійснений на користь італійського арбітра П'єрлуїджі Колліни. Його наявність спростовує усі звинувачення прокурорів щодо переплат збоку УАФ під час будівництва заводу.

Загалом, кримінальне переслідування співробітників УАФ називають замовним і пов’язують його з окремими проросійськими депутатами від партії ОПЗЖ. Тим паче, що прокурор у справі - Іван Ковальов, дійсно раніше був звинувачений у зв’язках з Григорієм Суркісом та хабарництві.