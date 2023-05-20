Пропонували встановити пам'ятник Кадирову: СБУ затримали 12 проросійських агітаторів

Служба безпеки затримала ще 12 інтернет-агітаторів у шести областях України, які поширювали антиукраїнський контент в Інтернеті. Серед них були особи, які підтримували ідею встановлення пам'ятників Кадирову в українських містах і дискредитували українських захисників.

Про це повідомляє СБУ.

На Полтавщині 8 років тюрми загрожує двом ворожим пропагандистам. Один з агітаторів працював на місцевому підприємстві критичної інфраструктури та активно висував пропаганду про повномасштабне вторгнення в Україну, інший - "просував" ідею встановлення в українських містах пам’ятників Кадирову.

У Дніпропетровській області СБУ викрили колишнього місцевого комерсанта, що героїзував бойовиків ПВК "Вагнер" та виправдовував їхню участь у штурмі українських міст на сході України.

Також СБУ знешкодила проросійський "осередок" на Донеччині, який складався з чотирьох мешканців регіону, що вихваляли бойовиків терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". В Кіровоградській області було затримано особу, яка називала деокупацію Херсона "незаконною".

Додатково, у Чернігівській області повідомлено про підозру двом агітаторам, які поширювали пропагандистські дописи через соціальні мережі, спільноти яких були підтримані російськими інтернет-групами.

На Рівненщині була задокументована підривна діяльність двох громадянок РФ з посвідками на постійне проживання в Україні. Вони дискредитували українських захисників та схвалювали злочини російських окупантів з Бурятії проти цивільного населення в соціальних мережах, які були заборонені.

За всіма фактами тривають слідчі дії для встановлення обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.