Проросійська література, мільйони готівки та "сумнівні" громадяни РФ: СБУ показала результати обшуків у приміщеннях УПЦ (МП) (ФОТО)

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що увзаємодії зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб.

Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території об’єктів.

Д"еякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження", - підкреслили в СБУ.

Також на території Києво-Печерської Лаври перебував 32-річний громадянин України. Він може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства "Антван".

"При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії "ANTVAN GROUP" – громадянина рф Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження", - зазначають правоохоронці.

Крім того, у ході безпекових заходів виявлено:

▪️ проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского мира";

▪️ готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.

"Вказані безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - зазначають в СБУ.

Зазначимо, у вівторок, 22 листопада, СБУ почала проводити контррозвідувальні заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП в Рівненській області.

Також СБУ провела контррозвідувальні заходи у Києво-Печерській Лаврі в Києві для недопущення використання Лаври як осередку "руского міра".

Нагадаємо, що раніше СБУ відкрила кримінальне провадження через російську пропаганду, яка звучала у Лаврі.