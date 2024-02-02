Проросійського блогера-мільйонника Подоляку засудили до 15 років тюрми

На основі доказів, наданих Службою безпеки України, проросійський блогер із загальною аудиторією понад 3 млн підписників Юрій Подоляка, який наводив ракети РФ на Миколаїв був заочно засуджений до 15 років в'язниці.

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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Проживаючи в Росії він виступає як "головний спікер" у конфлікті проти України. З моменту початку широкомасштабного вторгнення Росії, Подоляка систематично займається виконанням завдань від російських спецслужб, спрямованих на інформаційні диверсії.

Він використовував свій YouTube канал з аудиторією понад 3 мільйони підписників для проведення інформаційно-деструктивної роботи.

3 квітня минулого року слідчі СБУ повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Подоляка регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Соловйова.

Наразі фігурант перебуває на території РФ. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.