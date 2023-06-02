Протиправно призначав бойові доплати: офіцер на Рівненщині отримав підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику командира роти з морально-психологічного забезпечення однієї з військових частин Рівненської області за те, що він не знімав із порушників дисципліни премії.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що протягом травня-серпня 2022 року військовий не ініціював перед командиром виключення порушників дисципліни зі списків на премії та доплати. Таким чином, 16 осіб, систематично отримували чергові виплати додаткової винагороди в розмірі 30 тис. грн.

"Через бездіяльність військового держава втратила близько 1 млн грн. Перевіряється інформація, чи віддавали військові частину доплат офіцеру за те, аби продовжувати їх отримувати", - йдеться у повідомленні.

Посадовець військової частини підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Крім того, тривають перевірки щодо виявлення аналогічних та/або інших фактів та зловживань із бойовими доплатами.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань начальником Одеського військкомату під час призову військовозобов’язаних. За винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб.