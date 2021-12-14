Против экс-замминистра энергетики Юрия Зюкова и его сына Романа за торговлю с ОРДЛО просят ввести санкции

Член координационного Совета "Движения сопротивления капитуляции" Сергей Пархоменко официально обратился в СНБО Украины и СБУ с просьбой ввести в отношении бывшего заместителя министра энергетики Украины (2014-2015) и советника министра энергетики (2017) Юрия Зюкова и его сына Романа санкции.

Об этом Пархоменко сообщил на своей странице в сети Facebook, продемонстрировав соответствующее обращение от имени Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. О. Никонорова, передают "Украинские новости".

В обращении отмечается, что бывший замминистра энергетики Украины Юрий Зюков и его сын Роман являются фигурантами расследований по торговле с террористическими организациями. На одну из задействованных компаний Doncoaltrade США уже ввели санкционные ограничения.

Автор отмечает, что в то время, как "Зюков-старший был заместителем министра, в Польше открыто работала компания Doncoaltrade, которой владел его сын Роман вместе с так называемым "заместителем министра угольной промышленности "ЛНР" Александром Мельничуком. 26 января 2018 года Минфин США наложил на эту фирму санкции. В Украине же участники "схемы" никакого наказания не понесли".

Также речь идет о задействовании в схеме 16 фирм, связанных с Романом Зюковым и пособниками оккупантов, получивших разрешение на деятельность в "ЛНР". В письме ОПАД предоставляется выписка из судебных реестров по уголовному производству СБУ, где отмечается, что досудебным расследованием установлено, что советник министра энергетики и угольной промышленности Украины "с целью собственного обогащения, предыдущего сговора с организаторами так называемой "ЛНР" организовал противоправную схему по незаконной добыче и реализации угольной продукции и горюче-смазочных материалов на временно не подконтрольной украинским властям территории Луганской области с использованием субъектов хозяйственной деятельности, которые не перерегистрировались на подконтрольную территорию или имеют двойную регистрацию, выплачивая при этом налоги фискальным органам террористических организаций, оказывая материальную и финансовую помощь вожакам незаконных вооруженных формирований оккупированных территорий Украины".

Это дело в свое время получило серьезную огласку в украинских и польских СМИ. А тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман поручал СБУ проверить обнародованные факты. Как отмечает Сергей Пархоменко, сейчас Зюковы проживают на подконтрольной Украине территории. Из СМИ еще известно, что Роман Зюков подозревается в поджоге машин в Печерском районе Киева и неоднократно задерживался по подозрению в вождении авто в нетрезвом состоянии.

Исходя из вышеупомянутого директор ОПАД попросил СБУ и СНБО: