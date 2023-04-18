Провідник потяга перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона (ВІДЕО)

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Під час проведення комплексних заходів затримано провідника потяга Запоріжжя – Перемишль, який налагодив новий канал втечі ухилянтів до країн Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що посадовець обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника, щоб приховано вивозити своїх клієнтів за межі України.

У цій замкненій технологічній порожнині ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю.

За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у "згорнутому" стані.

Вартість такої "послуги" сягала 2,5 тис. дол. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга.

Втім, контррозвідники СБУ викрили нелегальний "трафік" і затримали залізничника на пункті пропуску "Мостиська-2" на спробі незаконного вивезення військовозобов’язаного за кордон.

"Наразі затриманому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила та ліквідувала ще три схеми ухилення військовозобов'язаних громадян від мобілізації. Про підозру повідомлено п'ятьом організаторам оборудок. Серед них - посадовець Міністерства оборони України.