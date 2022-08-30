Псевдомер Енергодару наказав вивезти українське зерно майже на 2 млрд грн

Депутату Енергодарської міської ради Запорізької області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни.

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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Так, за даними слідства, після окупації РФ частини території Запорізької області підозрюваний обійняв псевдопосаду мера м. Енергодар. У травні 2022 року він прийняв рішення про конфіскацію майна об’єктів аграрного бізнесу та 140 тис тонн запасів зерна на суму понад 1,89 млрд грн.

"Через такі дії псевдомера розграбовано майнові комплекси зернових складів, а українську продукцію вивезено до тимчасово окупованої території Криму та портів в Краснодарському краї РФ", - йдеться в повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні щодо привласнення майна підприємств агропромислового комплексу та вивезення зерна із елеваторів на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та інших областей повідомлено про підозру двом військовослужбовцям РФ та шести колаборантам.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що Росія вкрала у одного з агропідприємств на Луганщині весь зібраний урожай зерна.