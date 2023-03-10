Псевдосуддя і експрацівник поліції: у ДБР повідомили про підозру двом колаборантам з Донеччини

Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво за фактом добровільного зайняття посад в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

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Мешканка міста Єнакієве, яка працювала українським адвокатом, у травні 2022 року вирішила почати співпрацю з російськими окупантами і посіла посаду судді, в незаконному судовому органі, який створили росіяни.

На даний час місто знаходиться в окупації і "суддя вершить правосуддя" над українськими громадянами згідно законодавства РФ, повідомляють у ДБР.

Іншим зрадником виявився колишній правоохоронець з Маріуполя. Чоловік не став евакуйовуватися за наказом керівництва, а вирішив запропонувати свої послуги окупантам і зайняти посаду в "Мариупольском городском отделе государственной службы вневедомственной охраны УГСВО МВД ДНР", створеному росіянами.

Колаборант охороняє окупантів та активно знімається в їхніх пропагандистських відеороликах.

Обом зрадникам загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

На Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала ще одного поплічника агресора. Чоловік збирав для російської спецслужби інформацію про переміщення Сил оборони.