Публічно виправдовували агресію РФ. СБУ повідомила про підозру ще трьом посадовцям-рашистам

Служба безпеки повідомила про підозру трьом росіянам, які очолили загарбницькі органи у тимчасово захоплених районах України, а також публічно виправдовували російську збройну агресію.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, на Донеччині повідомлено про підозру так званому "гендиректору концерну Донбасгаз" Андрію Іченку.

За даними слідства, росіянина призначили на "посаду" у 2018 році за особистої протекції терориста Пушиліна. З цього часу Іченко виконував завдання Москви щодо забезпечення поставок російського газу ватажкам терористичної організації "ДНР". Крім цього, зловмисник виконував "рознарядки" країни-агресора щодо поповнення лав окупаційних угруповань рф за рахунок працівників "Донбасгазу".

На Запоріжжі ідентифіковано російського пропагандиста, який очолив створену загарбниками "Розівську селищну адміністрацію". Ним виявився росіянин Андрій Маркін. Фігурант став відомим як автор книг про тактику ведення бою в міських умовах і організатор низки реконструкцій часів Другої світової війни.

На початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав збройну агресію РФ проти України. На "посаду" його призначив гауляйтер Балицький, який є прихильником "творчості" Маркіна. У лавах окупаційного органу він організовував проведення псевдореферендуму у тимчасово захопленому селищі.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Крім того, задокументовано підривну діяльність громадянина РФ Сергія Савчука – пропагандиста російських інформресурсів "РИА Новости" і "Звезда".

На власних багатотисячних каналах в Телеграм та Ютуб він поширював фейки про ситуацію на фронті, героїзував рашистів та виступав за продовження мобілізації в Росії.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 436 Кримінального кодексу України (пропаганда війни).

Наразі фігуранти переховуються від правосуддя на території країни-агресора і у тимчасово захоплених регіонах України. Тривають процесуальні дії для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оголосила про підозру ще вісьмом колаборантам. Серед них так званий "міністр транспорту" Криму та гауляйтер Сєвєродонецька, зрадники з Луганщини і Харківської області. СБУ проводить всі можливі заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності.