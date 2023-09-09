П'ять бойовиків РФ отримали тюремні терміни за участь у війні проти України

За матеріалами Служби безпеки тюремні строки отримали ще 5 російських бойовиків, які воювали проти України на східному фронті під Маріуполем та Бахмутом.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, чотирьох бойовиків взяли в полон українські захисники під час боєзіткнень у районах Бахмута та Авдіївки. Ще одного – затримали при виконанні ним ворожих розвідзавдань на Запоріжжі.

Один із зловмисників отримав 12 років тюрми, інші троє – 10 років, ще одного зловмисника засуджено до 9 років ув'язнення.

Серед злочинців – командир підрозділу окупаційних угруповань РФ, який ще задовго до повномасштабного вторгнення вступив до лав так званої "народної міліції ЛНР". Він брав участь у бойових діях у Донецькій області, зокрема у штурмі Маріуполя.

Також засуджено бойовика з тимчасово окупованої Луганщини, який уже двічі був у полоні українських оборонців. Першого разу його обміняли, але невдовзі він знову опинився у лавах регулярних військ рф. У складі ворожого підрозділу злочинець брав участь у стримуванні українського контрнаступу на східному фронті.

Крім того, СБУ повідомила про винесення вироку двом бойовикам підконтрольного Росії батальйону "восток" та учаснику російського угруповання "оплот".

За даними спецслужби, один із бойовиків "востоку" у складі артилерійського розрахунку утримував позиції загарбників у районі Ясинуватої на Донеччині. Він отримав 10 років тюрми.

Другий бойовик "востоку" у 2014 році пройшов "вишкіл" у військовому таборі на тимчасово окупованій Донеччині, після чого був призначений на посаду механіка-водія ворожого БТР. Згодом він покинув своїх ватажків і переїхав до Запоріжжя.

На початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник відновив зв’язок з бойовиками та збирав для них розвідінформацію в області. Він отримав 8 років тюрми.

Також засуджено учасника російського угруповання "оплот", який брав участь у боях проти ЗСУ поблизу Донецька та Маріуполя. Він отримав 12 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ зібрала доказову базу на жителя окупованого Криму, який перейшов на бік російських бойовиків і обстрілював з гранатомета позиції ЗСУ під Роботиним.