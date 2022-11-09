П'ятеро бойовиків "Л/ДНР", які захоплювали Маріуполь і Сєвєродонецьк, проведуть від 10 до 13 років за ґратами

Завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі Служби безпеки України, до реальних термінів ув’язнення засуджено п’ятьох учасників терористичних організацій "Л/ДНР". Четверо із них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення злочинці увійшли до складу окупаційних угруповань РФ і брали участь у штурмі українських міст на сході України.

Так, за матеріалами СБУ до 13 років тюрми засуджено чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєвєродонецьк.

Українські захисники взяли зловмисників у полон під час бойових дій поблизу Білогорівки на Луганщині.

За даними слідства, затриманими виявились місцеві жителі, які ще до повномасштабної агресії приєднались до так званої "4-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР", що входила до складу 2-го армійського корпусу РФ.

Там вони брали активну участь у боях проти Сил оборони на Луганському напрямку.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними за:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 258-3 (участь у терористичній організації);

ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Ще одного бойовика засуджено до 10 років позбавлення волі.

Встановлено, що зловмисник перебував у складі так званого "105-го стрелкового полка ДНР" 1-го армійського корпусу РФ. У лавах окупаційного угруповання він захоплював Маріуполь та інші населенні пункти Приазов’я.

У липні 2022 року його підрозділ передислокували в район Мар’їнки Донецької області, де загарбники облаштували бойові позиції з використанням бронетехніки.

Втім, українські оборонці підбили ворожу БМП, на якій пересувався зловмисник, і затримали його.

Суд визнав фігуранта винним за:

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

В СБУ вкотре наголосили про невідворотність покарання за злочини проти державної безпеки України.

Нагадаємо, до 15 років позбавлення волі засуджено громадянку України і за сумісництвом агента РФ, яка займалась підготовкою до проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи до Миколаєва