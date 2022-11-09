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П'ятеро бойовиків "Л/ДНР", які захоплювали Маріуполь і Сєвєродонецьк, проведуть від 10 до 13 років за ґратами
Завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі Служби безпеки України, до реальних термінів ув’язнення засуджено п’ятьох учасників терористичних організацій "Л/ДНР". Четверо із них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення злочинці увійшли до складу окупаційних угруповань РФ і брали участь у штурмі українських міст на сході України.
Так, за матеріалами СБУ до 13 років тюрми засуджено чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєвєродонецьк.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Українські захисники взяли зловмисників у полон під час бойових дій поблизу Білогорівки на Луганщині.
За даними слідства, затриманими виявились місцеві жителі, які ще до повномасштабної агресії приєднались до так званої "4-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР", що входила до складу 2-го армійського корпусу РФ.
Там вони брали активну участь у боях проти Сил оборони на Луганському напрямку.
На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними за:
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 258-3 (участь у терористичній організації);
- ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Ще одного бойовика засуджено до 10 років позбавлення волі.
Встановлено, що зловмисник перебував у складі так званого "105-го стрелкового полка ДНР" 1-го армійського корпусу РФ. У лавах окупаційного угруповання він захоплював Маріуполь та інші населенні пункти Приазов’я.
У липні 2022 року його підрозділ передислокували в район Мар’їнки Донецької області, де загарбники облаштували бойові позиції з використанням бронетехніки.
Втім, українські оборонці підбили ворожу БМП, на якій пересувався зловмисник, і затримали його.
Суд визнав фігуранта винним за:
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації);
- ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
В СБУ вкотре наголосили про невідворотність покарання за злочини проти державної безпеки України.
Нагадаємо, до 15 років позбавлення волі засуджено громадянку України і за сумісництвом агента РФ, яка займалась підготовкою до проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи до Миколаєва