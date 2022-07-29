Ракетний удар по колонії в Оленівці: загинули близко 40 українських полонених, ще 130 поранені

Прокурорами Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування щодо нанесення ракетного удару окупантами по території виправної колонії № 120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області, де на той момент утримувалися українські полонені.

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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 29 липня російські військові завдали удару по території виправної колонії №120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області. Внаслідок цього загинуло близько 40 осіб та 130 – отримали поранення.

Встановлено, що у цій колонії окупантами організовано місце несвободи, де протиправно утримують цивільних осіб та військовополонених Збройних Сил України.

"Прокурорами Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, мета "оленівського теракту" росіян має декілька складових.

"Перша - це спроба кинути тінь на ЗСУ та використання західної зброї нашою армією. Не секрет, що Росія найбільше прагне зупинити підтримку наших союзників, і постійно робить провокації. Бо українська армія із західною зброєю знищує їх війська з минулого", - написав Єрмак.

Він зазначив, що про цю тактику росіян свідчить й оперативна робота пропагандистів, а також ботоферм у соцмережах, які розносять вигідні для росіян смисли.

"Друга - Росія намагається приховати свідчення про масштаби воєнних злочинів. Терор - це спроба нас зламати, залякати. Але українці давно довели, що відповідь на російський терор буде максимально жорсткою. Саме росіяни вбивають наших людей", - йдеться у повідомленні.

Голова ОП підкреслив, що Україна відповідає на полі бою, а також збирає докази воєнних злочинів для покарання російських злочинців.

Нагадаємо, російська пропаганда зранку 29 липня почала розповсюджувати дезінформацію про те, що нібито "ЗСУ завдали удару по колонії в Оленівці". При цьому насправді загарбники здійснили обстріл, щоб приховати свої воєнні злочини, зокрема катування військових полонених.

Однак, як підкреслили у Генштабі, по району населеного пункту Оленівка Збройні сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали.