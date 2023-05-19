Рейдери захопили завод дитячого харчування на Полтавщині: викрито масштабну аферу

Викрито злочинну організацію з 15 осіб, яка підроблювала документи та захопила дитячий харчовий завод на Полтавщині. П’ятьом учасникам оголошено підозри.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, адвокат та власник медіахолдингу, використовуючи підконтрольні інформаційні ресурси як інструменти тиску та шантажу на бізнесменів і політиків, разом зі спільниками організували шахрайське заволодіння 100% статутного капіталу підприємства.

До складу злочинної організації входило щонайменше 15 осіб – представники силового блоку, адвокати, нотаріуси та "кримінальний авторитет".

"У липні 2022 року вони незаконно перереєстрували завод на підконтрольних осіб. Для цього втрутилися в державні реєстри та виготовили підроблені документи. Внаслідок таких дій власникам підприємства було завдано збитків на суму понад 250 млн грн", - підкреслили в прокуратурі.

Зазначається, що правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів і в офісних приміщеннях. Вилучили мобільні телефони, документацію, зброю, набої, гроші, автомобілі, "чорнові записи" та інші речі.

"Наразі їх затримали в порядку ст. 208 КПК України. П’ятьом учасникам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участь у ній, шахрайстві, протиправному заволодінні майном підприємства, підробленні та використанні підроблених документів, зловживанні повноваженнями особами, які надають публічні послуги і службовому підробленні (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Там додали, що наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та повідомлення про підозру іншим учасникам. Також перевіряється їх причетність щодо підготовки до рейдерських захоплень інших підприємств на території різних областей.