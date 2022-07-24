РФ готує "розслідування" подій в Маріупольському театрі, щоб звинуватити в злочинах Україну

Російські загарбники готують фейкове "розслідування" про обставини бомбового удару по Маріупольському драматичному театру, щоб покласти відповідальність за злочин на українців, передає ГУР.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Мета такого заходу – спробувати зняти із себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувались в приміщенні театру. Більшість з них – жінки та діти", – йдеться у повідомленні.

Як уточнюють в ГУР, наразі окупанти за допомогою кількох знімальних груп російських телеканалів готують постановочні відео, які начебто "мають довести", що вибух в Маріупольському драмтеатрі стався всередині приміщення.

Всі руйнування відбулись, ніби "внаслідок детонації великої кількості вибухівки", а кількість жертв становила не більше 14 людей. Російські пропагандисти навіть знайшли так званих "свідків", які бачили, як напередодні "люди у військовій формі заносили ящики" всередину будівлі.

"Між тим, бомбовий удар по драмтеатру Маріуполя був і залишається одним із найстрашніших воєнних злочинів російських окупантів під час розв’язаної ними війни. Російськими літаками по приміщенню театру було прицільно скинуто дві 500-кілограмові авіаційні бомби", – нагадують в ГУР.

На момент завдання удару в ньому перебували до тисячі цивільних. Більшість з них – жінки та діти, які переховувались від російських обстрілів. За різними оцінками під час удару там загинуло від 300 до 700 людей.

Точну оцінку наразі дати неможливо, оскільки окупанти не давали змоги рятувальникам підійти до руїн.

Нагадаємо, всередині червня стало відомо, що російські окупанти планують відкрити театральний сезон у розбомбленому ними ж драматичному театрі Маріуполя. Драмтеатр у Маріуполі має відкритися 10 вересня, новий сезон відкриється двома-трьома танцювальними номерами.