РФ почала завозити боєприпаси на Херсонщину під виглядом "гуманітарки", боячись наших влучань

Після ударів ЗСУ по ворожих складах з боєприпасами російські загарбники почали завозити у Херсонську область снаряди піж виглядом цивільних вантажів, гуманітарної допомоги, намагаючись обманути наших вояків, передає ГУР МО.

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"Зокрема, до Херсонської області заїхали понад 20 "цивільних" вантажівок КамАз. Всі вони пофарбовані в білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами РФ та символікою політичної партії "Единая Россия". Реальний доставлений вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів облаштовуються в цивільних будівлях – закладах культури та освіти", – кажуть в ГУР.

Разом з тим загарбники вводять додаткові обмеження для дислокованих в Херсоні підрозділів. Зі стройового плацу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ прибрали легкову та вантажну техніку, яка кілька місяців знаходилась там. Особовий склад розміщується на 1 поверсі та в підвальному приміщенні. Пересувається територією у вечірній та нічний час.

"У зв'язку з очікуванням обстрілів з боку ЗСУ периметр посилено охороняється, виставлено позиції снайпера, які постійно спостерігають за приватними та багатоповерховими будинками. У випадку виявлення у вікнах місцевих жителів, в квартиру терміново направляється група військових для перевірки мешканців на предмет співпраці з українською спецслужбою", – додали розвідники.

Нагадаємо, що завдяки американським ракетним системам HIMARS ЗСУ знищили більше 30 військових логістичних об'єктів країни-агресора РФ на території України. Тому окупанти змінили тактику та припинили зберігати боєприпаси на складах, а одразу везуть машинами на передову.