Рівненського військкома, який побив військового, арештували

Рівненський міський суд помістив під варту без можливості внесення застави керівника обласного військкомату Рівненщини Сергія Луцюка, через побиття підлеглого військового.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Під час обшуків працівники ДБР знайшли у фігуранта вищезгадану биту.

Посадовцю інкримінують перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

ДБР також повідомляє, що під час обшуку у керівника Рівненського районного ТЦК та СП вилучили "8 пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних речовин".

Згідно з повідомленням, 27 липня Луцюку було повідомлено про підозру, оскільки він побив чоловіка битою та змушував "вимолювати пробачення" на колінах. Усе це знімали на телефон.

Пізніше стало відомо, що суд арештував і керівника районного військкомату у Рівненській області, який також причетний до даного злочину.

Масові перевірки ТЦК — з чого все почалося

22 липня начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою.

Через схеми незаконного збагачення Борисова, що викликало обурення у суспільства, в країні розпочали масові перевірки начальників ТЦК. Голова держави пообіцяв, що результати інспекції ТЦК мають бути до кінця липня.

Загалом відомо, що від початку війни ДБР розслідує вже 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та військово-лікарських комісій.