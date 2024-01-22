Романа Гринкевича відправили під варту на два місяці

22 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу – сину відомого львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Його помістили під варту до 17 березня з можливістю вийти під заставу у розмірі 500 мільйонів гривень. Суд задовільнив клопотання прокурорів у повному обсязі.

Про це повідомив кореспондент "Суспільного".

Роман Гринкевич є п'ятим підозрюваним у злочинному угрупованні, обвинуваченим у шахрайстві в особливо великих розмірах під час воєнного стану, у справі, пов'язаній з постачанням неякісного одягу для Збройних Сил України.

Зазначається, що після початку засідання адвокат Гринкевича подав клопотання до апеляційного суду для визначення підсудності, проте прокурори назвали це затягуванням процесу.

За даними слідства, батько Романа Гринкевича, назвав сина співучасником і розповів, що той займався керівництвом компанії, використання зв’язків та залучення на приймання товарів.

Під час слухання Гринкевич заявив, що не розуміє, в чому його звинувачують.

"З приводу якості товарів — насправді дуже смішно, оскільки я просто бачу, що слідчі і прокуратура не в курсі, як приймаються товари Міністерством оборони. Для того, щоб здати ту чи іншу одиницю товару, підприємство затверджує робочий зразок по цій одиниці, який затверджують кілька профільних департаментів і управлінь Міністерства оборони. В цьому залучені близько 15 представників як Збройних сил, так і Міністерства оборони та інших профільних структур. І все, що здається, здається по чітко затвердженому зразку", — зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні о 6:50 ранку в Одесі при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича - п’ятого учасника злочинної організації, яка, за версією слідства, поставила для ЗСУ неякісний одяг.

Гринкевичі завдали збитків державі на 1 млрд грн

Компанії львівського підприємця Гринкевича успішно виграли 23 тендери на постачання одягу для ЗСУ на суму понад 1,5 мільярда гривень, але для виконання оборонних замовлень залучалися підконтрольні бізнесмену компанії, які раніше спеціалізувалися на будівництві і не мали відповідних виробничих, складських та інфраструктурних можливостей. За оцінками ДБР, це призвело до збитків у розмірі 1,2 мільярда гривень і, відповідно, до зриву постачання.

Наприкінці грудня правоохоронці затримали Ігоря Гринкевича під час спроби дати $500 тисяч хабара одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. За ці кошти чиновник мав сприяти поверненню майна, яке було вилучено.

29 грудня суд арештував бізнесмена з можливістю внесення застави в 429,44 млн гривень.

11 січня стало відомо, що суд наклав арешт на нерухоме майно та автівки преміум-класу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній. А вже 17 січня працівники ДБР повідомили про підозру Ігорю Гринкевичу та ще чотирьом членам злочинної організації, серед яких і його син - Роман.