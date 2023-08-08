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Російські спецслужби намагалися проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ
Кіберфахівці Служби безпеки заблокували спроби російської воєнної розвідки отримати доступ до бойової системи обміну даних ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що у результаті комплексних заходів було викрито та блоковано протиправні дії російських хакерів, які намагалися проникнути в українські військові мережі та організувати збір розвідданих.
Оперативна реакція СБУ завадила спецслужбам РФ отримати доступ до чутливої інформації щодо дій ЗСУ, локацій і переміщення Сил оборони, їхнього технічного забезпечення тощо.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"З перших днів повномасштабної війни ми відбиваємо кібератаки російських спецслужб, які намагаються зламати нашу систему військового управління і не тільки. Проведена нами зараз операція – це кібероборона нашого війська", – зазначив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.
За його словами, відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці.
Повідомляється, що в результаті розслідування кіберфахівці СБУ встановили, що для поширення "вірусів" у системі ворог робив основну "ставку" на захоплення українських планшетів на полі бою. В подальшому вони планували використовувати наявні на цих пристроях доступи та програми для проникнення в систему.
Загалом Служба безпеки виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи.
Зауважимо, після 24 лютого кіберворог в основному шукає технічні вразливості в українських організаціях та компаніях, а також активно використовують фішинг.
Більше про те, як змінилися тренди кібервійни після початку повномасштабного вторгнення, читайте у статті Delo.ua "Цифрові війни. Як Україна захищає свої секрети від кіберворога".
Джерело фото: ua.depositphotos.com