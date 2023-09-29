Російські спецслужби організували низку диверсій на воєнних складах в Україні та в країнах ЄС - розслідування ДБР та СБУ

Російські “елітні” спецслужби з 2014 року готували диверсії на військових складах в Україні та країнах Європи, з метою послабити українську обороноздатність. Так, росіяни організували підрив на складі у Чехії, де зберігали зброю для України, а згодом – в Сватово Луганської області у 2014 році.

Про це у п’ятницю, 29 вересня, повідомили представники ДБР, СБУ та Офісу генерального прокурора під час спільного брифінгу, передає кореспондент Delo.ua.

Брифінг ДБР щодо завершення розслідування щодо вибухів на військових складах у 2015 році / Фото: Delo/ua

Вибухи на військових складах у Чехії – причетність РФ доведена

Як повідомили під час брифінгу, у ході спільного з представниками чеських правоохоронців розслідування працівники ДБР встановили, що російські диверсанти підірвали військові склади у Чехії у 2014 році.

"Важливу роль у цій диверсійній операції відіграли вже відомі за спробою отруїти Скрипалів у Солбері Мишкін та Чепіга", - підкреслюють в ДБР.

Диверсія у Сватово – слідство встановило всі деталі

Випробувану схему у Чехії російські диверсанти застосували і в Україні. Як встановили ДБР та СБУ, д ля підриву арсеналу спецпризначенці РФ використали комплекс РЕБ "Леєр-3" з трьома дронами "Орлан-10" . В день диверсії установку перемістили з окупованого Донецька на передові позиції Після цього бойовики запустив дрони у напрямку складу ЗСУ у Сватово. Наблизившись до об’єкта російські безпілотники скинули на склад запалювальні гранати з парашутною системою . Унаслідок влучання й стався вибух, а потім детонація всього запасу боєприпасів.

Внаслідок вибухів була знищена значна кількість військової техніки (76 одиниць), ракет і боєприпасів (понад 3 тис тонн). Загалом внаслідоу підриву було заподіяно матеріальних збитків на понад 71 млн грн . Загинули три військовослужбовця ЗСУ та одна цивільна особа .

Дані розслідування щодо підриву військових складів в Україні та Чехії / Фото: ДБР Дані розслідування щодо підриву військових складів в Україні та Чехії / Фото: ДБР Дані розслідування щодо підриву військових складів в Україні та Чехії / Фото: ДБР Дані розслідування щодо підриву військових складів в Україні та Чехії / Фото: ДБР Дані розслідування щодо підриву військових складів в Україні та Чехії / Фото: ДБР

За результатами розслідування зібрали достатньо доказів - ДБР у взаємодії із СБУ та за процесуального керівництва Офісу генпрокурора повідомили про підозри учасникам російського злочинного угрупування:

колишньому (до 2016 року) начальнику ГУ Генштабу ЗСУ РФ Ігорю Сєргуну;

колишньому охоронцю лідера РФ Володимира Путіна Олексію Дюміну, який з 2013 по 2015 роки був начальником ССО російської розвідки;

командувачу ССО ЗС РФ генерал-майору Валерію Флюстикову;

командиру "161 Центру підготовки спеціалістів особливого призначення" ГУ Генштабу ЗС РФ генерал-майору Андрію Авер'янову.

Окрім верхівки злочинного угрупування підозри отримали ще понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з числа російських спецслужб, в тому числі відомі любителі "Солберських шпилів" Анатолій Чепига та Олександр Мишкін.

"Спецпризначенці рф підозрюються в організації вчинення та керуванні підготовкою диверсії як в Україні так і Чехії – вчиненні з метою ослаблення держави вибухів, спрямованих на масове знищення людей та зруйнування і пошкодження об’єктів, які мають важливе оборонне значення, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 та ст. 113 КК України", - підсумували в ДБР.

Росія задіяла завербованих українців для організації диверсій

Українським спецслужбам вдалося виявити зрадників України, їм повідомили про підозру. Слідство встановили, що один з них безпосередньо керував БПЛА, яке скинуло вибухівку на Сватово. Це громадянин України з позивним "Старт", який у 2014 році приєднався до терористичної організації "ЛНР", а згодом почав працювати на окупантів.

Наразі тривають додаткові експертизи. Після того, як їх звершать про підозру повідомлять ще понад 50 діючим військовослужбовцям ГУ ГШ РФ, які вчиняли диверсії на території України та ЄС, та, можливо, продовжують це робити і зараз.

Вибухи у Сватово 2015-го - хронологія подій

Надзвичайна подія сталася 29 жовтня 2015 року на складі боєприпасів у місті Сватове на Луганщині. Ввечері того дня здетонували близько 3,5 тисячі тонн боєприпасів. Внаслідок вибуху були пошкоджені прилеглі будинки та інфраструктура довкола. Після першого вибуху боєприпаси ще тривалий час детонували. Офіційна сума загальних збитків - понад 18 мільйонів гривень.

Розслідування вибуху в Сватово - історія справи

Спершу тодішній міністр оборони Полторак заявив, що вибух міг статися внаслідок удару бойовиків, яких контролювали росіяни. Проте згодом стало зрозуміло, що до інциденту можуть бути причетні військовослужбовці, яких завербувала РФ.

У травні 2021 року в Офісі генпрокурора заявили про завершення розслідування щодо двох військових у цій справі. Підозрювати їх почали у лютому того ж року. Фігурантам інкримінували недбале ставлення до військової служби, яке було вчинено в умовах особливого періоду та спричинило тяжкі наслідки. Однак після цього розслідування причин вибуху продовжили.

Як уточнили в ДБР в коментарі для Delo.ua, фігуранти не були частину організації диверсії росіянами, а були притягнуті до відповідальності саме за недбальство.