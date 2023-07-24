Російські власники Сенс Банку спробували вивести з України мільярдні активи

Правоохоронці виявили та попередили виведення за кордон активів одного з найбільших українських банків. Його колишній власник — російський олігарх — ,переслідуючи власні інтереси, намагався довести банк до банкрутства.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Назва фінустанови не розкривається, але з опису справи, очевидно, що йдеться саме про Сенс Банк.

Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення власники банку, побоюючись санкцій, почали шукати незаконні шляхи виведення активів з України.

Спочатку вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб, щоб отримати доступ до прибутків банку. За розробленою схемою, "нові" бенефіціари мали б вивести мільярдні капітали за межі України.

Наступним етапом зловмисники планували довести банк до банкрутства. У такий спосіб олігарх та його приспішники планували приховати свої незаконні схеми. За адресами головного офісу банку та місць проживання його топменеджменту провели обшуки. Виявили документи з доказами незаконної діяльності.

Досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ у взаємодії з Національним банком України (ст. 110-2 КК України).

"З метою недопущення завдання шкоди фінансовій стабільності України Національний банк України прийняв рішення про виведення системно важливого банку з ринку для подальшої передачі на користь держави", — йдеться в повідомленні генпрокуратури.

Націоналізація Сенс Банку

Національний банк України вирішив вивести з ринку Сенс Банк 20 липня. Згодом уряд підтримав пропозицію регулятора про участь держави у виведенні, враховуючи, що він входить до переліку системно важливих банків.

Ще раніше через звʼязок Фрідмана та Авена, які були ключовими бенефіціарами, з РФ до них були застосовані санкції в Євросоюзі. Це спричинило репутаційні ризики для банку, що врешті привело до виведення з ринку.