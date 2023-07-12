Російські хакери атакували посольства в Україні з допомогою реклами дешевого BMW: як вони це провернули

Російські хакери перехопили рекламне оголошення польського дипломата про продаж авто, яке потім використали для спроби зламати комп’ютери десятків дипломатів Києві.

Про це повідомили аналітики дослідницького підрозділу Palo Alto Networks Unit 42.

Операцію виконували під керівництвом зовнішньої розвідки РФ. Масштабну шпигунську діяльність спрямували проти дипломатів у щонайменше 22-ох із приблизно 80-ти іноземних представництв у Києві.

Фейкове рекламне оголошення хакерів. Фото: Unit 42

Як хакери запустили "шкідливу" рекламу

У середині квітня 2023 року дипломат МЗС Польщі розіслав електронною поштою низці посольств рекламне оголошення про продаж вживаного седана BMW 5-серії, який знаходиться в Києві.

Хакерам, відомим як "Cozy Bear" або APT29, вдалося перехопити та скопіювати листівку. Вони інтегрували в оголошення шкідливе програмне забезпечення, а потім надіслали його десяткам інших іноземних дипломатів, які працюють у Києві. До того ж хакер цілеспрямовано змінили вартість авто в оголошенні, знизивши її до 7500 євро. У такий спосіб зловмисники планували змусити якомога більшу кількість людей відкрити оголошення — завантажити на ПК вірус.

Шкідливе програмне оголошення замаскували під альбом фотографій вживаного BMW. Коли користувач відкрив би фото, на його пристрій автоматично завантажився б вірус.

Залишається невідомим, скільки посольств завантажили шкідливу "рекламу" та чи вдалося польському дипломату врешті продати авто.

Дослідники з Unit 42 довели звязок реклами автомобіля з хакерами SVR, оскільки вони повторно використали певні інструменти та методи, які раніше були пов’язані зі шпигунським агентством.

"Дипломатичні місії завжди будуть високоцінною мішенню для шпигунства. Шістнадцять місяців російського вторгнення в Україну, розвідувальні дані про Україну та дипломатичні зусилля союзників майже напевно є високим пріоритетом для російського уряду", — йдеться у звіті Unit 42.

Нагадаємо, що нещодавно Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) виявила, що ця ж хакерська група розповсюджувала фішингові атаки з метою отримання аутентифікаційних даних необхідних для входу до публічних поштових сервісів.