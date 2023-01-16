Російський "авторитет" Тамаз Сомхішвілі, що хоче відсудити у Києва 4 млрд грн, провернув земельну аферу в Одесі – журналіст

В Одесі у державного підприємства було відчужено земельну ділянку вартістю понад $11 млн. Оборудку здійснила компанія російського кримінального "авторитета" Тамаза Сомхішвілі за підтримки структур чинного мера Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомив блогер, журналіст та телеведучий Сергій Іванов у своєму блозі.

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"Тамаз Сомхішвілі – російський кримінальний авторитет, який просто зараз, під час війни, вимагає у громади Києва близько 4 млрд грн за допомогою продажних суддів, а паралельно обслуговує замовлення міноборони росії, ремонтуючи російські бойові літаки на підконтрольному йому Тбіліському авіазаводі. Я вже неодноразово писав про Сомхішвілі, а також офіційно звернувся до СБУ, ОП, ВР, КМУ та НБУ з вимогою вирішити питання щодо запровадження стосовно нього санкцій РНБО", - нагадує журналіст.

Блогер повідомляє, що після виходу цього матеріалу він отримав чимало відгуків від підписників. Як виявилося, Тамаз "Тобольский" в Україні успішно здійснив аферу із земельною ділянкою в Одесі на $11 млн.

"Тамаз Сомхішвілі є бенефіціаром не лише "Київ-Терміналу", який сьогодні судиться з КМДА, а й "колишнім" бенефіціаром компанії "Схід-ХХІ" (був щонайменше до 2019 року). Ця компанія фігурує у скандальній одеській схемі із продажем землі біля одеського іподрому. У липні 2010 року Одеська міська рада, якою керував Едуард Гурвіц, вирішила продати ділянку площею 8 га, розташовану впритул до одеського іподрому, і вже у вересні 2010-го підписала договір купівлі-продажу ділянки з компанією "Юника Проджект". Навесні 2011-го "Юника Проджект" перепродала ділянку новоствореній компанії Тамаза Сомхішвілі "Схід-ХХІ", - продовжує Сергій Іванов.

За його словами, до "Юники Проджект та "Схід ХХІ" позивався також одеський іподром, тобто державне підприємство "Конярство України", до якого іподром був приєднаний у 2010-му році.

"Одеська міська рада (вже за мерства Труханова) виступила на боці Сомхішвілі. Суддя ухвалила рішення на користь забудовника, наступні дві інстанції іподром теж програв. У серпні 2020 року "Схід ХХІ" отримала містобудівні умови на ділянку, згідно з якими біля одеського іподрому передбачалося будівництво 7 19-секційних висоток по 24 поверхи. Хто буде ці висотки будувати, з’ясувалося одразу – вже за місяць компанія Тамаза Сомхішвілі продала ділянку компанії скандального забудовника Аднана Ківана, "Кадор-Україна", - пояснює журналіст.

Телеведучий нагадує, що нещодавно НАБУ викрило масштабну злочинну організацію в Одесі, яка контролювала питання забудови міста, розпорядження коштами місцевого бюджету.

"Кінцевим бенефіціаром схеми, ймовірно, був сам мер Труханов. У цьому контексті цікаво, що і "Юника Проджект" (формально не пов’язана із Сомхішвілі), і сам Сомхішвілі мають зв’язки з Трухановим та його командою. Про це свідчать багато фактів: один адвокат, який захищав "Юнику Проджект" та "Схід ХХІ", спільні бенефіціари компаній Сомхішвілі та Труханова. Вважаю, що наведені факти можуть свідчити про наявність у діях названих персон ознак заволодіння чужим майном, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою. Прошу НАБУ вважати даний матеріал заявою про злочин, та долучити викладені можматеріали до справи", - зазначає Сергій Іванов.