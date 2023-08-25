Російський бойовик з ДШРГ "Русич" поїхав до Фінляндії. Його затримали та можуть передати Україні

Влада Фінляндії заарештувала одного з лідерів російської так званої ДШРГ "Русич" Яна Петровського, який брав участь у війні проти України.

Про це 25 серпня повідомило агентство Bloomberg з посиланням на фінську телекомпанію MTV.

Бойовик російського неонацистського угруповання потрапив під санкції ЄС та США за свої терористичні дії в Україні. Він вирішив поїхати до Фінляндії, де його викрили та заарештували.

За даними українських спецслужб, "Русич" діє як" підрозділ" ПВК "Вагнер", лідер якої Євгеній Пригожин нещодавно, ймовірно, загинув. Найманці тривалий час займалися тероризмом на Донбасі.

В цей же час Офіс генпрокурора України повідомив, що 23 серпня компетентні органи Фінляндії затримали громадянина Росії, якого розшукує СБУ за підозрою в участі у терористичній організації.

Прокуратура інформує, що йдеться про злочинця, який у 2014 році спільно з учасниками терористичної організації "ЛНР" брав участь у бойових зіткненнях на території України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич". У 2016 році йому було повідомлено про підозру за фактом участі у терористичній організації.

Фінська сторона повідомила, що планує депортувати його до РФ. Проте Офіс генпрокурора направив до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту. Тепер Україна працює над екстрадицією бойовика.