Російський диверсант проведе 10 років за ґратами: хотів підірвати транспортну інфраструктуру Рівненщини

Завдяки доказовій базі Служби безпеки термін ув’язнення отримав диверсант головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ).

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник займався підготовкою підриву двох ключових об’єктів транспортної інфраструктури у Рівненській області.Таким чином агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння та боєприпасів для Сил оборони на східному та південному фронтах.

"Для виконання ворожого завдання злочинець провів розвідку території навколо інфраструктурних об’єктів і готувався до встановлення вибухівок у найбільш "вразливих" місцях обох транспортних шляхів", - зауважують в СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації наприкінці лютого поточного року.

"Як встановили слідчі, зловмисником є колишній бойовик, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ воював проти сил АТО на сході України. Тоді він перебував у складі терористичних угруповань "Оплот" і "Хан", а також входив до складу агентурного апарату російської воєнної розвідки", - повідомляють в СБУ.

Після 24 лютого 2022 року ворожий поплічник брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

"Згодом він отримав завданнями від російського ГРУ – приховано прибути на Рівненщину для вчинення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури. Крім того, він збирав розвіддані про місця дислокації військових об’єктів на території регіону", - зауважують в СБУ.

Там додають, що на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів проти державної безпеки України.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення.

Раніше СБУ притягнула до відповідальності ще двох бойовиків, які допомогли РФ захопити Дебальцеве і Попасну.