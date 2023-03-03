Російський льотчик, який бомбардував Харківську телевежу, проведе 12 років за ґратами

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського військового, який брав участь в обстрілах українських міст. Пілота збройних сил РФ визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни та засуджено до 12 років позбавлення волі.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисником є заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу збройних сил РФ.

6 березня минулого року він на російському бойовому літаку перетнув державний кордон України і здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові.

Встановлено, що для проведення повітряної атаки ворог застосував вісім авіаційних бомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті.

Самого льотчика українські захисники збили одразу після того як він скинув бомби. Після катапультування та приземлення його було затримано.

"На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Фігуранту призначено покарання у вигляді 12 років ув’язнення", - повідомили в СБУ.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, РТПС Харків та обладнання, розміщене на ній, є цивільним об’єктом, який не використовується у воєнних цілях.

На території станції та навколо неї не розміщується озброєння, військова техніка, зброя, боєприпаси, а також не дислокуються підрозділи Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України. Обладнання розміщене на об’єкті не здійснює трансляцію, розповсюдження або передачу інформації між цими підрозділами та для їх потреб.

Діяльність РТПС Харків безпосередньо пов’язана виключно з наданням послуг, які мають значення для функціонування суспільства та безпеки цивільного населення.

Станція забезпечує надання телекомунікаційних послуг, функціонування системи оповіщення та трансляцію телерадіопрограм. Завдяки цьому населення отримує інформацію про загрози виникнення надзвичайних ситуацій, загрози життю або здоров’ю людей та заподіяння шкоди майну, а також рекомендації щодо їх уникнення.

Раніше Солом’янський районний суд Києва засудив 58-річного киянина, через якого війська РФ нанесли удар по столиці, до 15 років тюрми за держзраду.