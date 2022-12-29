Російський наркобарон Щипцов під час війни продовжує ховатися в Україні та торгувати наркотиками

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Олександр Щипцов, він же Печерський, він же Яшин – лідер та організатор російського Організованого злочинного угрупування “Хімпром”, який тривалий час перебував у міжнародному розшуку Інтерполу та переховувався від правосуддя в Україні, у лютому-травні 2022 року було знято з розшуку.

Про це редакція дізналася від джерел у правоохоронних органах. Причина вилучення картки Щипцова з Інтерполу – наявність у останнього українського громадянства, що заважало видати його заявникові – тобто Росії. Проте, за даними редакції, пізніше влітку 2022 року українські документи Щипцова стали недійсними. Зауважимо, що анулювання українських паспортів Щипцова дозволяє російським правоохоронцям відправити повторний запит щодо затримання та екстрадиції Щипцова.

Олександр Щипцов, він же Печерський, він же Яшин у базі Ітерпол

Міжнародна ОЗГ “Хімпром” імені Щипцова

Росіянин Олександр Щипцов 1988 року народження став помітною фігурою у злочинному світі Росії ще у 2014 році. Саме тоді він створив організоване злочинне угруповання “Хімпром”, яке успішно розвивало мережу збуту наркотиків через інтернет. Оборот ОЗУ обчислювався величезними сумами — у ЗМІ повідомлялося десятки мільйонів доларів щомісяця, а російські силовики в результаті порушили в 2017 році проти Хімпрому справу про відмивання 2,4 мільярда рублів.

Схема працювала просто і, навіть можна, сказати нахабно — у мережі Інтернет було створено інтернет-магазин “Хімпром”, а в онлайн-месенджерах злочинці розміщували рекламні оголошення про продаж наркотиків із цінами та схемами купівлі. У соцмережах множилися "дублі" "Хімпрому" - регіональні сайти з багатозначними назвами, під чиїми вивісками щосили продавалися наркотики. "Нарікелла", Елітшоп, "Бакс", "Зоря", "Сусід", "МоЗайка" - ось тільки деякі назви з сотень інших. Чи треба говорити, що всі сайти жили дуже недовго – постійно змінюючи адреси в мережі з метою маскування від правоохоронних органів

Практично з самого початку “Хімпром” під проводом Яшина та його “соратників” перетворився з локального ОЗУ на міжнародну злочинну мережу — почалося масове вербування учасників угрупування в Україні.

У ЗМІ писали, що під виглядом міжнародних логістичних компаній, в українських виданнях розміщувалися вакансії, які пропонували "високооплачувану роботу як кур'єри або експедитори на території Росії". При цьому співбесіди з кандидатами проводилися у великих українських містах, у тому числі і в Києві. До справи підходили серйозно: співбесіди з використанням детектора брехні, експрес-курси з правил комунікацій з клієнтами, використання платіжних систем, особлива увага в “Хімпромі” приділялася способам перевезення та упаковки наркотиків, а також способи організації схованок.

Якщо кандидат проходив усі стадії підготовки, “хімпромівці” Яшина постачали його банківськими картками, оформленими на підставних осіб, фіктивними паспортами та російськими правами водія.

До речі, про розмах “Хімпрому” можна судити з сухого прес-релізу російських силовиків, які намагалися розгромити угруповання у 2017 році., понад 2 млн. рублів, 18 загальноцивільних паспортів Російської Федерації з ознаками підробки. Затримано 67 учасників наркоугруповання, 47 із яких є громадянами України»

"Українець" з фальшивим паспортом

За словами українського адвоката Дмитра Каленова, Щипцов, продовжуючи керувати "Хімпромом", у 2014 році легалізувався в Україні, незаконно отримавши український паспорт. Потрібно це було для того, щоб уникнути екстрадиції по лінії Інтерполу. Та й у Росії він був потрібен силовикам.

На даний момент Щипцов-Яшин-Печерський перебуває у розшуку за статтею КК РФ Стаття 228: "виробництво та розповсюдження наркотичних речовин".

Як стало відомо редакції з достовірних джерел, Яшин-Щипцов має ще один паспорт та посвідчення водія - Абрамов Валерій Сергійович , який проживає за адресою: Київ, Деревлянська вулиця 19.

“Наскільки нам відомо, у травні 2017 року він був оголошений у федеральний розшук Російської Федерації. У липні 2017 року, Щипцов був оголошений у міжнародний розшук через Інтерпол, тому щоб уникнути російського правосуддя, він перебуває на території України. Ще у 2014 році Щипцов отримує два фальшиві паспорти, перший на прізвище – Яшин Олександр Юрійович – місце народження Російська Федерація, другий на прізвище – Печерський Олександр Костянтинович – місце народження Республіка Молдова”, - каже адвокат.

Можна припустити, що Печерський — це прізвище, яке Щипцов узяв, одружившись із громадянкою України — Печерською Ариною Вікторівною. Шлюб тривав недовго — з 2016 до 2018 року і був припинений за взаємною згодою.

Але якщо шлюб тривав недовго, то діяльність “Хімпрому” в Україні триває й досі, не зважаючи на війну. При цьому спецслужби України вже мали як мінімум кілька можливостей припинити злочинну діяльність Щипцова та його ОЗУ.

За даними адвоката Дмитра Каленова, діяльність приносила "Хімпрому" близько 20 млн. доларів на місяць і близько чверті мільярда умовних одиниць на рік.

"Він створив та очолив злочинну організацію, яка під чіткою ієрархією займається даною злочинною діяльністю. З огляду на це – 18 жовтня 2019 року в Головному слідчому управлінні Національної поліції України було порушено також дві кримінальні справи стосовно вищевказаної особи – Щипцова Олександра Юрійовича, 19 за статтею 255 кримінального кодексу України (створення злочинної організації) та за частиною 3 статті 307 КК України (виготовлення та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах, організованої злочинної організації)", - заявив Каленов

Не можна сказати, що українські силовики ігнорували діяльність Щипцова та “Хімпрому”, от тільки результатів доводиться чекати надто довго.

Так, 2019 року СБУ заявила про викриття угруповання Щипцова. Тоді слідством було встановлено, що наркоділки з 2014 року налагодили розгалужену мережу продажу наркотиків за криптовалюту на території країн колишнього СНД. Продаж проводився через інтернет-сайти та чат-боти в месенджері "Телеграм". Надалі криптовалюта переказувалась у готівку, а гроші легалізувалися в Україні.

Улов СБУ був багатим. У ході операції було затримано двадцять осіб, проведено 80 обшуків, вилучено гроші, золото та прикраси на $5 млн, чорну бухгалтерію, наркотики, вогнепальну зброю, вибухівку, спецтехніку. Так, у Києві під час обшуків у приватному будинку на Осокорках силовики виявили нарколабораторію, вилучивши обладнання для виготовлення наркотиків, понад 10 кг психотропної речовини альфа PVP, 5 кг мефедрону, понад 5 кг амфетаміну загальною вартістю за цінами «чорного ринку» понад 20 млн. грн. .

Проте реальних термінів затримані не отримали досі - все ще триває досудове слідство. За рік проти діяльності ОЗУ навіть мітингували під офісом у Генпрокурора.

"Хімпром" при справі

З початком війни Росії проти України у лютому 2022 року для Щипцова змінилося багато чого. Оскільки українська влада припинила будь-які комунікації з представниками Росії, запит про екстрадицію Щипцова по лінії Інтерполу до РФ став неможливим. За даними редакції у період із лютого по травень 2022 року, Щипцов-Печерський перестав цікавити “Інтерпол”.

Проте, співрозмовники редакції у правоохоронних органах кажуть, що влітку 2022 року всі документи, які дозволяли Щипцову жити в Україні, були анульовані. Така ситуація – зелене світло для українських силовиків, які могли б активізувати і слідство у справі “Хімпрому”, яка триває вже не один рік .

Із джерел у правоохоронних органах редакції стало відомо, що зараз Щипцов-Печерський затриманий українськими силовиками та перебуває у СІЗО. На даний момент вирішується питання про екстрадицію Щипцова до РФ.