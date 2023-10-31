Російській співачці Чичеріній повідомили про підозру: їй загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки зібрала доказову базу на російську співачку Юлію Чичеріну, яка підтримала збройну агресію РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, Чичеріна напередодні 2023 року опублікувала на власному Ютуб-каналі відеозвернення, де закликала військових Сил оборони здаватися у рашистський полон.

Крім того, у своєму виступі Чичеріна погрожувала українським захисникам ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру.

"Потім це відео було «підхоплено» пропагандистами центральних інформресурсів Кремля, а також поширено на Телеграм-каналах терористичних організацій «Л/ДНР»", - підкреслили в СБУ.

Також після теракту агресора в Оленівці фігурантка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників.

"Таку агітацію вона супроводжувала «гаслами», в яких виправдовувала тимчасову окупацію частини України", - наголосили в СБУ.

Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Чичеріній про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Також в СБУ нагадують, що у березні 2022 року фігурантка незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодара та зняла прапор із будівлі місцевої мерії.

Тоді за цим та іншими фактами правоохоронці кваліфікували її злочинні дії за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами).

Як повідомили в СБУ, зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Зауважимо, російська співачка Юлія Чічєріна вже 8 років гастролює виключно у зоні бойових дій в Україні. У Росії її називають "символом Донбасу, що б'ється", а в жовтні 2022 року російський диктатор Володимир Путін присвоїв їй звання заслуженої артистки РФ.

Чи пам'ятають ще росіяни її творчість – невідомо, оскільки останні 8 років вона постійно перебуває на окупованих росіянами територіях та підтримує бойовиків незаконних збройних формувань та вбивць з армії Росії.

Раніше Служба безпеки задокументувала нові злочини прокремлівської пропагандистки Діани Панченко, яка сприяє збройній агресії РФ проти України.

Діана Панченко тривалий час працювала телеведучою на телеканалі NewsOne Віктора Медведчука.