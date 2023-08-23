Російським десантникам, які розстріляли авто з киянином під час окупації Бучі, повідомили про підозру

Служба безпеки встановила особи ще п’ятьох воєнних злочинців РФ, які причетні до масових убивств цивільного населення Київщини під час окупації регіону. Всі вони є військовослужбовцями 98-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що на початку березня 2022 року старший лейтенант Микола Симов наказав своїм підлеглим розстріляти легковий автомобіль з мирним мешканцем Києва, який рухався трасою поблизу селища Здвижівка Бучанського району.

Унаслідок обстрілу 33-річний киянин загинув на місці.

За даними слідства, чоловік їхав передати речі першої необхідності своїм знайомим, які вже декілька днів перебували в окупації.

"Але до захопленого селища чоловік так і не дістався: рашисти розстріляли його авто перехресним вогнем з автоматичної зброї зі своїх позицій на узбіччі. Щоб приховати злочин, російські військові закопали тіло у найближчому лісовому масиві. За результатами слідчих дій правоохоронці встановили його місцезнаходження, провели судово-медичну експертизу та ідентифікували особу загиблого", - зауважують в СБУ.

Розслідування встановило, що на момент злочину Симов був заступником командира 7-ї роти 3-го батальйону 331-го парашутно-десантного полку згаданої дивізії.

А його підлеглі з 2-го взводу, які безпосередньо розстріляли цивільну автівку, це:

сержант Ілля Астахов – заступник командира взводу;

сержант Андрій Дворецький – командир відділення;

єфрейтор Руслан Харитонов – навідник-оператор;

рядовий Олег Бахмісов – стрілець.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім п’ятьом про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що наразі тривають комплексні заходи, щоб встановити місцезнаходження викритих воєнних злочинців і притягнути їх до відповідальності.

"Також перевіряється інформація про можливу загибель Симова на війні в Україні. Його смерть не є підставою для припинення розслідування кримінального провадження, в якому фігурують інші учасники", - зазначають в СБУ.

Раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського загарбника, який вчиняв воєнні злочини на період тимчасової окупації частини північних регіонів України. Мова йде про майора Даніла Кобліка – командира батальйону 74-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ (м. Юрга, Кемеровська область).